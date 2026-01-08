Trump congela i pagamenti per l'industria della difesa per costringere una produzione più rapida di armi

HQ

Donald Trump ha ordinato un congelamento dei dividendi e dei riacquisti di azioni in tutta l'industria della difesa statunitense fino ad accelerare drasticamente la produzione di armi, segnando uno degli interventi più aggressivi di un presidente nel settore militare-industriale degli ultimi decenni.

In un ordine esecutivo emesso mercoledì, Trump ha accusato i grandi appaltatori di dare priorità agli azionisti rispetto ai soldati, sostenendo che i ritardi e i sforamenti di costo hanno lasciato gli Stati Uniti e i loro alleati a corto di equipaggiamento militare critico. La direttiva vieta i pagamenti a meno che le aziende non consegnino le armi nei tempi previsti e nel budget, con il Pentagono incaricato di identificare fornitori che non percorrono entro 30 giorni.

Sul National Mall si vedeva la parata per il 250° anniversario dell'esercito, organizzata con aerei, carri armati e altri veicoli militari sul National Mall il 12 giugno 2025 a Washington DC // Shutterstock

La mossa ha scosso i mercati, facendo scendere le azioni delle principali aziende della difesa mentre gli investitori assimilavano la prospettiva di un controllo governativo più stretto. Trump ha indicato Raytheon come esempio di lenta reattività, nonostante il suo ruolo centrale nella produzione di sistemi missilistici Patriot e altre armi ad alta domanda.

Oltre alle restrizioni finanziarie, l'ordine segnala un più ampio riequilibrio. I bonus esecutivi saranno legati alla velocità produttiva piuttosto che agli utili, e le aziende potrebbero essere spinte a costruire nuove fabbriche per espandere la capacità. Trump ha anche proposto limiti alla retribuzione dei dirigenti, definendo eccessivi i livelli attuali di compensazione.

La repressione arriva mentre Washington aumenta la spesa militare in un contesto di crescenti tensioni globali, con la Casa Bianca che chiarisce che i futuri fondi per la difesa non saranno assegnati per la performance del bilancio, ma per la rapidità con cui le armi arrivano sul campo di battaglia.