Trump considera l'opzione militare piuttosto che l'espansione della Groenlandia

HQ

Le ultime notizie sulla Groenlandia . In un'intervista di domenica, Donald Trump ha suggerito che non escluderebbe l'uso della forza militare per affermare il controllo della Groenlandia, un territorio autonomo sotto la Danimarca e una posizione strategica chiave nell'Artico.

Il suo rinnovato interesse per l'isola, che ha sia un significato per la difesa che per le risorse minerarie non sfruttate, ha alimentato una crescente preoccupazione all'interno della comunità internazionale e nella stessa Groenlandia. La sua risposta quando gli è stato chiesto se escluderebbe l'uso della forza:

"Non lo escludo. Non dico che lo farò, ma non escludo nulla. Abbiamo un disperato bisogno della Groenlandia. La Groenlandia è un numero molto piccolo di persone, di cui ci prenderemo cura, e le ameremo, e tutto il resto. Ma ne abbiamo bisogno per la sicurezza internazionale".

Le osservazioni si aggiungono ai precedenti segnali di Washington che indicavano una visione a lungo termine dell'espansione degli Stati Uniti nella regione artica, nonostante l'opposizione della Danimarca, un alleato della NATO. Per ora, resta da vedere quanto seriamente la Casa Bianca perseguirà questa controversa ambizione.