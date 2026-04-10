Trump critica l'Iran per le tariffe delle petroliere nello Stretto di Hormuz: "Spero che non lo siano"

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Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato che l'Iran non dovrebbe imporre tariffe alle petroliere che transitano attraverso lo Stretto di Hormuz, in un contesto di tensioni in corso dopo il fragile cessate il fuoco nella regione.

In un post su Truth Social, Trump ha affermato che ci sono state segnalazioni secondo cui Teheran stava tentando di far pagare le navi per il transito attraverso questa via d'acqua strategica. "Spero di non esserlo e, se lo sono, smetterla ora," scrisse.

I commenti arrivano mentre il traffico marittimo globale attraverso lo Stretto continua a essere gravemente interrotto, con il traffico ancora ben al di sotto dei livelli normali nonostante il cessate il fuoco annunciato all'inizio di questa settimana.

Fonti industriali legate all'Iran hanno suggerito che potrebbe essere introdotto un potenziale sistema di pedaggio come parte degli sforzi per mantenere il controllo sul punto di strozzatura, anche se i funzionari occidentali hanno respinto l'idea di pagare tali tasse.

Trump ha anche indicato che i flussi di petrolio riprenderanno "con o senza l'aiuto dell'Iran", senza fornire ulteriori dettagli.