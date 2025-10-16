Trump dà il via libera alle operazioni della CIA in Venezuela
Il presidente degli Stati Uniti intensifica la pressione sul governo di Maduro.
Abbiamo appena ricevuto la notizia. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha confermato di aver autorizzato la CIA a svolgere operazioni segrete in Venezuela, aumentando la pressione di Washington sul governo di Nicolás Maduro. La mossa, secondo quanto riferito, mirava a smantellare il regime e ad espandere l'attività di intelligence in tutti i Caraibi, segna una nuova fase nella strategia regionale dell'amministrazione. Trump ha giustificato la decisione collegandola al traffico di droga e all'arrivo di migranti venezuelani, anche se non ha offerto prove per le sue affermazioni. Nel frattempo, Caracas ha condannato la misura come una violazione del diritto internazionale e ha accusato gli Stati Uniti di perseguire un cambio di regime con il pretesto di operazioni di sicurezza. Cosa ne pensa? Naturalmente, se volete approfondire i dettagli, potete farlo nel video qui sotto o al seguente link. Go!