Trump dà il via libera alle operazioni della CIA in Venezuela

Abbiamo appena ricevuto la notizia. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha confermato di aver autorizzato la CIA a svolgere operazioni segrete in Venezuela, aumentando la pressione di Washington sul governo di Nicolás Maduro. La mossa, secondo quanto riferito, mirava a smantellare il regime e ad espandere l'attività di intelligence in tutti i Caraibi, segna una nuova fase nella strategia regionale dell'amministrazione. Trump ha giustificato la decisione collegandola al traffico di droga e all'arrivo di migranti venezuelani, anche se non ha offerto prove per le sue affermazioni. Nel frattempo, Caracas ha condannato la misura come una violazione del diritto internazionale e ha accusato gli Stati Uniti di perseguire un cambio di regime con il pretesto di operazioni di sicurezza. Cosa ne pensa? Naturalmente, se volete approfondire i dettagli, potete farlo nel video qui sotto o al seguente link. Go!