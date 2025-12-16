Trump definisce il fentanyl un'"arma di distruzione di massa" (espande la guerra alla droga)

HQ

Trump ha dichiarato il fentanyl un'"arma di distruzione di massa", intensificando drasticamente la risposta federale alla crisi degli oppioidi sintetici e concedendo poteri più ampi all'esercito e alle agenzie di intelligence per colpire i trafficanti di droga.

Trump ha firmato lunedì un ordine esecutivo che classifica il fentanyl come una minaccia alla sicurezza nazionale paragonabile alle armi chimiche, permettendo al Pentagono di supportare le operazioni di polizia e consentendo alle agenzie di intelligence di utilizzare strumenti di controproliferazione contro le reti di traffico.

"Stiamo formalmente classificando il fentanyl come arma di distruzione di massa", ha detto Trump a un evento alla Casa Bianca. "Stanno cercando di far uscire il nostro paese."

Questo si basa sulla precedente designazione da parte di Trump dei principali cartelli della droga come organizzazioni terroristiche straniere e segue più di 20 attacchi statunitensi da settembre contro presunte navi di traffico di droga nei Caraibi e nel Pacifico, operazioni che hanno causato la morte di oltre 80 persone.

Gli esperti legali hanno messo in dubbio la legalità degli attacchi, osservando che l'amministrazione ha fornito poche prove pubbliche che le navi prese di mira trasportassero droga o che fosse necessaria la forza letale invece di sequestri e arresti.

Trump ha anche minacciato una possibile azione militare su terraferma in Venezuela, Colombia e Messico come parte di una strategia più ampia per riaffermare il dominio degli Stati Uniti nell'emisfero occidentale. Il Messico rimane la principale fonte di fentanyl che entra negli Stati Uniti, mentre molte sostanze chimiche precursori hanno origine in Cina.