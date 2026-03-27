Trump definisce le portaerei britanniche "giocattoli" nelle ultime critiche della NATO
Il presidente esprime frustrazione per il ruolo limitato degli alleati nel conflitto iraniano.
Donald Trump ha liquidato le portaerei britanniche come "giocattoli", criticando il Regno Unito e altri alleati della NATO per il loro limitato coinvolgimento nella guerra con l'Iran.
Parlando alla Casa Bianca, Trump ha detto di aver detto al Regno Unito di non schierare le sue portaerei, aggiungendo che "non erano le migliori" rispetto alle capacità statunitensi.
I commenti segnano un'ulteriore tensione nei rapporti con Keir Starmer, che in precedenza aveva rifiutato di permettere l'uso delle basi britanniche per attacchi offensivi contro l'Iran.
Trump ha dichiarato di essere "molto deluso" dagli alleati della NATO, accusandoli di voler entrare nel conflitto solo dopo la fine dei combattimenti.
Il Regno Unito ha invece adottato un approccio più cauto, dispiegando risorse navali nella regione e concentrandosi su misure difensive.