Trump dice che è "triste vedere" i rapporti USA-Regno Unito sfilarsi a causa degli attacchi con l'Iran

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato che era "molto triste vedere" il deterioramento della cosiddetta relazione speciale tra Washington e Londra dopo che la Gran Bretagna inizialmente aveva rifiutato di sostenere gli attacchi statunitensi contro l'Iran.

Parlando con The Sun, Trump ha criticato il primo ministro britannico Keir Starmer per aver esitato nel sostenere l'attacco a Teheran, suggerendo che il Regno Unito fosse diventato un partner più riluttante. "Questa è stata la relazione più solida di tutte," ha detto Trump, contrapponendo la posizione della Gran Bretagna a quelli che ha descritto come forti legami con Francia e Germania.

Starmer ha dichiarato che la Gran Bretagna non ha partecipato direttamente agli attacchi USA-Israele perché ogni azione militare deve avere un "piano praticabile e ben ponderato", e ha respinto l'idea di un "cambio di regime dal cielo." Tuttavia, in seguito ha permesso agli Stati Uniti di utilizzare le basi britanniche per quelle che ha descritto come operazioni limitate e difensive dopo che l'Iran aveva preso di mira alleati americani nella regione. Una base britannica a Cipro è stata colpita da un drone, presumibilmente collegato a Hezbollah...

Trump e Starmer // Shutterstock

In casa, Starmer affronta pressioni da entrambe le parti. I critici di sinistra lo hanno esortato a condannare apertamente gli attacchi, mentre figure dell'opposizione come Kemi Badenoch e Nigel Farage lo hanno accusato di non aver sostenuto pienamente il principale alleato della sicurezza britannica.

Starmer ha difeso il suo approccio in parlamento, affermando di aver agito nell'interesse nazionale della Gran Bretagna e sottolineando l'importanza di una chiara base legale per l'intervento militare, un punto ribagliato dai ministri di alto livello che hanno fatto riferimento alle lezioni della guerra in Iraq del 2003.

Sondaggi recenti suggeriscono che l'opinione pubblica britannica sia divisa ma si inclina contro gli scioperi statunitensi, sottolineando la sensibilità politica della questione mentre le tensioni mettono alla prova una delle alleanze di lunga data dell'Occidente...