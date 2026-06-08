Trump dice che gli Stati Uniti vogliono l'uranio iraniano, in un modo o nell'altro

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Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha dichiarato che gli Stati Uniti intendono collaborare con l'Iran per prendere il controllo dell'uranio altamente arricchito del paese... e distruggerlo, come riportato da NBC News e YLE.

Secondo Trump, non basta che l'Iran si impegni a non perseguire un'arma nucleare. Se non si raggiunge un accordo per la consegna del suo uranio altamente arricchito, gli Stati Uniti intendono continuare la loro azione militare contro l'Iran.

Trump ha anche ribadito la sua affermazione che l'esito dei negoziati tra Stati Uniti e Iran è proprio dietro l'angolo. Secondo Trump, le truppe statunitensi rimarranno nella regione fino alla conclusione della questione. Trump ha anche detto che l'Iran è già stato completamente distrutto dal punto di vista militare.

Come tutti sappiamo, Trump dice molte cose. Il tempo dirà quanto siano vere le sue parole in questo caso.