Trump dice che l'iPhone potrebbe essere prodotto negli Stati Uniti

Con l'incombente guerra commerciale, l'argomento occupa molto tempo per Karoline Leavitt, addetta stampa della Casa Bianca, che per il resto è nota soprattutto per aver permesso agli influencer di accedere alle conferenze stampa della Casa Bianca, per le false affermazioni sull'uso dei dollari dei contribuenti a Gaza e per non aver rivelato donazioni illecite per la campagna elettorale.

In una conferenza stampa l'8 aprile 2025, a circa 14:24 dall'inizio della sessione, Leavitt ha affermato che Trump pensa che non solo sia possibile, ma che il piano di investimenti da 500 miliardi di dollari che Apple ha annunciato di recente fosse la prova che è possibile, dicendo: "Se Apple non avesse pensato che gli Stati Uniti potessero farlo, probabilmente non avrebbero apportato quel grosso cambiamento".

Questo faceva parte di uno scambio con Maggie Haberman del New York Times, che, come molti altri, era interessata a maggiori dettagli su "L'esercito di milioni e milioni di esseri umani che avvitano piccole viti per fare iPhone" - una dichiarazione del Segretario al Commercio Howard Lutnick.

Ci sono alcuni problemi con la dichiarazione, oltre al fatto che non abbiamo sentito Trump stesso fare l'affermazione.

In primo luogo, al momento in cui scriviamo, Trump sta valutando l'imposizione di una tariffa combinata del 104% sui beni cinesi, molto probabilmente più che raddoppiando il prezzo di un iPhone per il consumatore statunitense. Anche con la produzione sul suolo statunitense, la maggior parte, se non tutta, delle materie prime dovrebbe comunque essere importata.

In secondo luogo, gli Stati Uniti non hanno le fabbriche per produrre i singoli componenti nella scala necessaria. Tali fabbriche richiedono anni per essere costruite e ancora di più per formare il personale.

In terzo luogo, c'è un problema di scala. Tim Cook ha precedentemente dichiarato che la scelta della Cina è stata una decisione basata su competenze e specializzazione, piuttosto che sui costi, al Global Forum della rivista Fortune del 2017. Nella biografia di Walter Isaacson del 2011 Steve Jobs, viene rivelato che all'epoca – quando possiamo supporre che la produzione fosse su scala inferiore a quella attuale – erano necessari 700.000 lavoratori e 30.000 ingegneri per il funzionamento delle fabbriche. All'epoca gli Stati Uniti non disponevano, e molto probabilmente non disporranno nel 2025, di un numero simile di ingegneri specializzati. Inoltre, a entrambi i CEO di Apple è stato chiesto se gli Stati Uniti abbiano rilevato la produzione di iPhone in passato, ed entrambi hanno affermato chiaramente che non è possibile.

E l'investimento di mezzo trilione di dollari? Beh, questo faceva già parte di una più ampia espansione pianificata nella produzione generale di chip, con l'investimento principale in una nuova fabbrica a Houston, non per sostituire le fabbriche cinesi, ma per espandere la capacità.