Trump dichiara "età dell'oro" nello Stato dell'Unione

Il presidente USA Donald Trump ha usato il suo discorso sullo Stato dell'Unione per proclamare una nuova "età dell'oro dell'America", evidenziando i guadagni azionari, i tagli fiscali e la riduzione dei prezzi dei farmaci anche se i sondaggi mostrano un calo di approvazione per la sua leadership economica.

Con i repubblicani preoccupati di perdere il Congresso nelle elezioni di metà mandato di novembre, Trump ha dedicato gran parte del suo discorso di quasi un'ora e 47 minuti all'economia. Ha incolpato l'ex presidente Joe Biden per i prezzi elevati, anche se i sondaggi suggeriscono che molti elettori incolpano Trump per non aver ridotto il costo della vita. Un recente sondaggio Reuters/Ipsos ha rilevato che solo il 36% approva la sua gestione dell'economia.

Il discorso, pronunciato al Campidoglio degli Stati Uniti, suscitò un forte applauso repubblicano e un parziale boicottaggio democratico. Alcuni legislatori hanno organizzato proteste all'interno dell'aula, e il rappresentante Al Green è stato rimosso dopo aver mostrato un cartello critico nei confronti del presidente.

Trump ha adottato un tono più disciplinato del solito, ma si è scontrato con i democratici sull'immigrazione, difendendo la sua repressione nonostante i sondaggi che mostrano preoccupazione che sia andata troppo oltre. Il rappresentante Ilhan Omar ha urlato che le sue politiche avevano "ucciso americani."

Ha fornito pochi dettagli sulla politica estera, incluso l'Iran, e ha menzionato a malapena Ucraina o Cina. Pur definindo una recente sentenza della Corte Suprema contro la maggior parte dei suoi dazi "sfortunata", ha sostenuto che non avrebbe fatto deragliare la sua agenda commerciale...