Trump dopo aver annunciato il cessate il fuoco tra Israele e Iran: "Per favore, non violatelo" Il presidente esorta alla moderazione mentre inizia il cessate il fuoco tra Israele e Iran in mezzo ai recenti attacchi missilistici.

HQ Le ultime notizie su Israele e Iran . Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato che il cessate il fuoco tra Israele e Iran è ora in vigore, esortando entrambe le parti a rispettare la tregua nonostante i recenti scambi missilistici che hanno causato vittime da entrambe le parti.

Ora, dopo aver annunciato il cessate il fuoco, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha scritto nuovamente su Truth Social: "IL CESSATE IL FUOCO È ORA IN VIGORE. PER FAVORE, NON VIOLARLO! DONALD J. TRUMP, PRESIDENTE DEGLI STATI UNITI!"

Il primo ministro Benjamin Netanyahu ha affermato l'accettazione del cessate il fuoco, sottolineando la disponibilità a rispondere con fermezza a qualsiasi violazione. L'accordo, mediato con il coinvolgimento internazionale, mira a porre fine all'intenso conflitto durato quasi due settimane. Orlando, Florida - 27 febbraio 2022: primo piano di Donald Trump che parla dietro un podio con un microfono a un evento politico // Depositphotos