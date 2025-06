Trump è aperto a bombardare di nuovo l'Iran per preoccupazioni sul nucleare Il presidente degli Stati Uniti segnala la disponibilità a ulteriori azioni militari se l'arricchimento dell'uranio dell'Iran rappresenta una minaccia.

HQ Le ultime notizie su Israele e Iran . Trump ha dichiarato che prenderebbe in considerazione la possibilità di bombardare nuovamente l'Iran, se necessario. "Certo, senza dubbio, assolutamente", ha risposto Trump quando gli è stato chiesto se fosse stato chiesto se necessario un nuovo bombardamento degli impianti nucleari iraniani. Ti potrebbe interessare:



Gli Stati Uniti entrano nel conflitto israelo-iraniano.



Trump annuncia il cessate il fuoco tra Israele e Iran.

Durante una conferenza stampa, ha ribadito il sostegno alle ispezioni internazionali dei siti iraniani precedentemente presi di mira e ha minimizzato le ambizioni nucleari dell'Iran dopo i recenti raid degli Stati Uniti e di Israele. Mentre il parlamento iraniano si muove per bloccare gli ispettori (puoi saperne di più qui), Trump ha affermato che le strutture bombardate sono state gravemente danneggiate. NATIONAL HARBOR, MD, USA- 24 febbraio 2024: Donald Trump parla a un evento del suo piano per sconfiggere l'attuale presidente Joe Biden a novembre // Shutterstock