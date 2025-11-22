Trump e Mamdani trovano un terreno inaspettato in comune nel primo incontro nello Studio Ovale

HQ

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il sindaco eletto di New York Zohran Mamdani hanno tenuto venerdì un incontro insolitamente cordiale alla Casa Bianca, trasformando un anno di attacchi duri in una delle coppie politiche più improbabili del 2025.

Nonostante mesi di critiche reciproche, entrambi i leader hanno puntato su priorità condivise: New York, messaggi populisti e l'aumento del costo della vita. I due hanno discusso modi per rendere abitazioni, generi alimentari ed elettricità più accessibili, con Mamdani che si è concentrato sui repubblicani newyorkesi che hanno sostenuto Trump e le loro preoccupazioni riguardo alle spese quotidiane.

L'incontro ha anche permesso a Mamdani di affrontare le preoccupazioni riguardo a un possibile intervento federale in città, mentre Trump ha sfruttato il momento per rafforzare la sua posizione da dietro la Resolute Desk. I loro scambi pubblici suggerivano una tregua temporanea, anche se entrambi continuano a gestire la pressione delle proprie basi politiche. Per saperne di più, guarda il video qui sotto.