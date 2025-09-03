Trump liquida le preoccupazioni per la salute come "fake news"

HQ

Le ultime notizie sugli Stati Uniti . Sì... Internet ha un talento per precipitare nel caos al più piccolo accenno di mistero, e lo scorso fine settimana ha messo gli occhi su una nuova affermazione: che il 47° presidente degli Stati Uniti, Donald J. Trump, era morto.

Certo, non lo era. Ma questo non ha fermato la frenesia. La voce era addirittura salita in cima alle ricerche di tendenza di Google, come si può vedere attraverso il seguente link: Trump morto? Internet perde la testa. Cosa c'è dietro le voci che Trump è morto?

Ora, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha respinto le voci sulla sua salute. "Sono stato molto attivo durante il fine settimana", ha detto Trump, 79 anni, ai giornalisti nello Studio Ovale martedì. Alla domanda sulle voci sui social media secondo cui potrebbe essere morto, le ha definite "fake news".