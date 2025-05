Trump e Musk riaffermano l'alleanza dopo l'uscita del governo Nonostante le dimissioni dal suo ruolo governativo, Elon Musk rimane vicino allo Studio Ovale.

HQ Le ultime notizie sugli Stati Uniti . Dopo mesi di tagli aggressivi e promesse audaci, ora sappiamo che Elon Musk si sta allontanando dalla sua leadership di breve durata al Dipartimento per l'efficienza del governo, ma non da Donald Trump. In un'apparizione congiunta alla Casa Bianca venerdì, il presidente ha definito Musk un consigliere "speciale", segnalando che la loro partnership continuerà in modo informale anche quando i doveri ufficiali finiranno. Naturalmente, resta da vedere quanta influenza Musk eserciterà ancora dietro le quinte. WASHINGTON - 2 marzo 2025: Elon Musk tiene in mano X Æ A-12 Musk insieme a Maye Musk sul South Lawn della Casa Bianca // Shutterstock