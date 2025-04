Trump e Musk si schierano con Le Pen dopo la condanna Mentre Marine Le Pen rischia un bando di cinque anni dalle elezioni francesi, Donald Trump ed Elon Musk esprimono un forte sostegno.

HQ Le ultime notizie sulla Francia . All'indomani della condanna di Marine Le Pen per appropriazione indebita, Donald Trump ed Elon Musk si sono uniti a un coro di leader di estrema destra che sostengono la politica francese, condannando i suoi problemi legali come politicamente motivati. Puoi leggere alcune reazioni dei leader internazionali qui. Ora, Trump, definendo il caso un grosso problema, e Musk, che in precedenza aveva espresso la sua opposizione alle azioni legali contro i leader populisti, hanno entrambi avvertito delle conseguenze indesiderate che una tale mossa potrebbe avere. Mentre Le Pen promette di impugnare il verdetto attraverso tutti i canali legali, i suoi sostenitori, tra cui il presidente del Rassemblement National Jordan Bardella, sostengono che la decisione del tribunale mina la democrazia. Per ora, resta da vedere come si evolverà la situazione. Donald Trump e Elon Musk // Shutterstock