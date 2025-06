Trump e Musk terranno colloqui in mezzo a una spaccatura sempre più acuta Dopo giorni di insulti pubblici e minacce politiche, una telefonata programmata può offrire un percorso di riconciliazione tra gli ex alleati.

HQ Le ultime notizie sugli Stati Uniti . A seguito di un insolito litigio pubblico (di cui puoi saperne di più nel seguente video), ora sappiamo che Donald Trump ed Elon Musk parleranno venerdì in una chiamata organizzata dagli assistenti della Casa Bianca. La mossa arriva dopo una cascata di scambi ostili, dalle controversie politiche alle minacce sui contratti governativi. Le recenti critiche di Musk al disegno di legge economica di Trump e la risposta del presidente dallo Studio Ovale hanno segnalato una netta rottura nella loro alleanza. Parigi, Francia - 6 novembre 2024: uno smartphone mostra un ritratto di Elon Musk dal sito web del NM Space Museum, con un'immagine di sfondo di Donald Trump nell'inquadratura // Shutterstock