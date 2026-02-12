Trump e Netanyahu non raggiungono un accordo sull'Iran

HQ

Il presidente Donald Trump ha dichiarato mercoledì che il suo incontro con il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu non ha prodotto un accordo "definitivo" su come gestire l'Iran, anche se i negoziati con Teheran continueranno. I due leader si sono incontrati privatamente per oltre due ore e mezza a Mar-a-Lago, segnando il settimo incontro da quando Trump è tornato in carica.

Netanyahu ha cercato di ampliare la diplomazia statunitense con l'Iran oltre le questioni nucleari, includendo limiti ai missili e il sostegno ai gruppi armati, sottolineando le preoccupazioni di sicurezza di Israele. Trump ha indicato che un accordo preferito non prevederebbe armi nucleari o missili iraniani, ma non ha offerto alcun impegno formale alle richieste di Netanyahu. Israele rimane diffidente nei confronti di un accordo nucleare ristretto che ignora i programmi missilistici o il supporto per procura.

Le discussioni hanno anche toccato Gaza, dove Trump sta spingendo un piano di cessate il fuoco e di ricostruzione, anche se i progressi sono bloccati. Il coordinamento tra Stati Uniti e Israele continuerà man mano che i negoziati con l'Iran riprendono, con entrambe le parti che monitorano da vicino il programma nucleare di Teheran e gli sviluppi militari regionali...