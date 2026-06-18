Trump e Pezeshkian firmano un accordo di cessate il fuoco in 14 punti, su Hormuz, il programma nucleare e i missili balistici

HQ

Stati Uniti e Iran hanno già firmato l'accordo di cessate il fuoco in 14 punti, che non è una tregua definitiva, ma rappresenta un passo significativo per porre fine alla guerra in Iran, iniziata quando gli Stati Uniti bombardarono l'Iran il 28 febbraio e uccisero la Guida Suprema Ali Khamenei. Più testate riportano che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il presidente iraniano Masoud Pezeshkian hanno firmato digitalmente il memorandum, scritto in inglese e farsi, mercoledì, prima che venerdì a Ginevra si terrà una cerimonia più ufficiale.

Secondo Reuters, si ritiene che sia il primo accordo firmato sia da un presidente statunitense che da quello iraniano dalla fondazione della Repubblica Islamica nel 1979, e entrambi i paesi si impegnano a una fine immediata e permanente della guerra su tutti i fronti, incluso il Libano, un argomento che ha irritato Israele poiché non gli sarebbe stato permesso di continuare le loro occupazioni nel paese, anche se non è sicuro se ciò costringerà Israele a ritirarsi dal sud del Libano.

In particolare, include anche la riapertura dello Stretto di Hormuz per 60 giorni senza alcun pedaggio. Tuttavia, l'Iran ha dichiarato che lo Stretto non tornerà alle condizioni prebelliche e che in futuro riceverà una tariffa dalle navi che lo utilizzano. "L'Iran ha il diritto alla sovranità sullo stretto di Hormuz", ha dichiarato il principale negoziatore iraniano, Mohammad Bagher Ghalibaf, in TV iraniana (tramite The Guardian).

All'Iran sarà permesso di avere un programma nucleare e missili balistici

L'accordo include molteplici concessioni da parte di Trump, e Ghalibaf lo ha descritto come "un record di fallimenti degli Stati Uniti", mentre Trump ha ricordato che questa non è una tregua definitiva e che "se non mi piace, torneremo a sparare loro e a lanciare bombe sulla testa" durante il vertice del G7.

Alcune delle concessioni includono la fine da parte degli Stati Uniti di "tutti i tipi di sanzioni" contro l'Iran, inclusa la risoluzione dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica (AIEA), che consente loro di mantenere le proprie scorte di uranio altamente arricchito e riprendere il programma nucleare, con l'Iran che promette che non produrrà mai armi nucleari.

Un altro tema importante, non presente nel memorandum dei 14 punti ma affrontato da Trump con la stampa durante il vertice del G7, è che all'Iran sarà permesso di mantenere i suoi missili balistici. "Devono averne qualcuno, perché altre persone ne hanno. Devi averne un po'. Cosa farò? Lascerò che l'Arabia Saudita abbia missili, ma loro non possono averli?", disse Trump.