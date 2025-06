Trump è stato informato da Netanyahu prima degli attacchi israeliani contro l'Iran Il presidente ha confermato che Washington era a conoscenza dell'attacco israeliano, definendo l'operazione un successo.

HQ Le ultime notizie su Israele e Iran . Venerdì, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha detto al Wall Street Journal che gli Stati Uniti erano a conoscenza della recente azione militare di Israele contro l'Iran, minimizzando l'idea di ricevere qualsiasi avvertimento formale.

Potresti essere interessato: Israele colpisce l'Iran in un'escalation del conflitto sulle capacità nucleari.

"Attenzione? Non era un avvertimento. Era, sappiamo cosa sta succedendo". Invece, ha suggerito che l'amministrazione è stata pienamente informata durante tutto il processo. Trump ha anche descritto l'attacco come molto efficace e ha notato le recenti conversazioni con la leadership israeliana. WASHINGTON D.C., USA - 7 aprile 2025: il presidente degli Stati Uniti Donald Trump incontra il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu alla Casa Bianca a Washington DC // Shutterstock