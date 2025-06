Trump e Xi riprendono il dialogo commerciale tra le crescenti tensioni I due leader hanno tenuto una telefonata per allentare gli attriti mentre le pressioni economiche chiave e le controversie minerarie si intensificano.

HQ Le ultime notizie su Stati Uniti e Cina . Ora sappiamo che il presidente Trump e il presidente Xi hanno parlato al telefono giovedì nel tentativo di allentare le ostilità commerciali che hanno scosso i mercati e interrotto le catene di approvvigionamento. Il fragile accordo di riduzione dei dazi raggiunto a maggio rimane su un terreno incerto, poiché entrambe le parti si scambiano accuse. Sebbene la chiamata segni un raro momento di coinvolgimento diretto, sono emersi pochi dettagli concreti, quindi rimanete sintonizzati per ulteriori aggiornamenti. Le foto del presidente degli Stati Uniti Donald Trump e del presidente della Repubblica popolare cinese Xi Jinping appaiono sullo schermo di uno smartphone. 11.04.2025. New York, Stati Uniti // Shutterstock