Trump e Zelensky parlano di difese aeree dopo il più grande attacco di droni a Kiev Zelensky sollecita più sistemi Patriot mentre Trump valuta le esigenze di sicurezza dell'Ucraina dopo un grande assalto di droni.

HQ Le ultime notizie su Russia e Ucraina . Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky hanno tenuto colloqui incentrati sulla cooperazione in materia di difesa aerea mentre si intensificano gli attacchi russi con droni e missili su Kiev. "Ho avuto una conversazione molto importante e fruttuosa con @POTUS. Mi sono congratulato con il presidente Trump e con l'intero popolo americano per il Giorno dell'Indipendenza degli Stati Uniti", ha scritto venerdì il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un post su X. L'Ucraina sta cercando un sostegno più forte da Washington, in particolare per aumentare il suo accesso ai sistemi Patriot. La telefonata ha fatto seguito alla delusione di Trump dopo aver parlato con Putin ed è arrivata poco prima che la capitale subisse uno dei più grandi attacchi aerei dall'inizio della guerra. WASHINGTON - 28 febbraio 2025: il presidente Donald Trump dà il benvenuto al presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy alla Casa Bianca per firmare un accordo che concede agli Stati Uniti l'accesso ai minerali rari dell'Ucraina // Shutterstock