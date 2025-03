Trump e Zelensky promettono di lavorare per porre fine alla guerra in Ucraina durante una telefonata

HQ

Dopo settimane di attacchi crescenti alle centrali elettriche e ai depositi di petrolio, mercoledì è emerso un fragile filo diplomatico quando il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky hanno promesso sforzi congiunti per fermare la guerra, il loro primo dialogo dopo un acceso scontro nello Studio Ovale settimane prima.

Durante la telefonata, Zelensky si è assicurato impegni provvisori degli Stati Uniti per i sistemi di difesa aerea di origine europea, approvando con cautela la proposta di Trump di sospendere gli attacchi alle infrastrutture, un piano immediatamente testato dagli attacchi notturni dei droni russi e dalle ritorsioni ucraine vicino ai siti energetici critici.

Anche se i team tecnici si riuniranno in Arabia Saudita per far avanzare i colloqui, lo scetticismo persiste mentre Mosca e Kiev si sono scambiate la colpa per il cessate il fuoco infranto, anche se 175 prigionieri di entrambe le parti sono tornati a casa attraverso la mediazione degli Emirati. Per ora, resta da vedere come si evolverà la situazione.