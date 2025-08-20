Trump esclude le truppe di terra in Ucraina, ma segnala il supporto aereo

HQ

Le ultime notizie su Russia e Ucraina . Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha confermato che le forze americane non saranno schierate sul suolo ucraino, anche se ha suggerito che gli Stati Uniti potrebbero fornire supporto aereo come parte delle future garanzie di sicurezza.

Parlando dopo i colloqui a Washington con Zelensky e i leader europei, Trump ha sottolineato che paesi come Regno Unito, Francia e Germania sono pronti a inviare truppe di terra, mentre il ruolo di Washington rimarrebbe al di sopra del campo di battaglia.

"Sono disposti a mettere le persone a terra. Alcuni di loro... Avranno gli stivali sul terreno. Siamo disposti ad aiutarli con le cose, soprattutto se si potesse parlare per via aerea, perché non c'è nessuno che abbia il tipo di roba che abbiamo noi", ha detto Trump.

Nel frattempo, il presidente Volodymyr Zelensky ha segnalato la disponibilità a incontrare direttamente il presidente Vladimir Putin per cercare un accordo sui territori occupati, una mossa che Trump ha incoraggiato aprendo canali preliminari con il Cremlino. Come sempre, rimanete sintonizzati per ulteriori aggiornamenti.