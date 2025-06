Trump esorta a porre fine al conflitto tra Israele e Iran dopo la telefonata con Putin Il presidente degli Stati Uniti sottolinea le speranze condivise con Putin per la pace in Medio Oriente in mezzo alle crescenti tensioni.

HQ Le ultime notizie su Israele e Iran . Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha chiesto la fine delle violenze tra Israele e Iran a seguito di una recente conversazione telefonica con il presidente russo Vladimir Putin.



"La telefonata (tra il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il presidente russo Vladimir Putin) è durata circa 1 ora. Lui sente, come me, che questa guerra in Israele-Iran dovrebbe finire, cosa che ho spiegato, anche la sua guerra dovrebbe finire", ha detto Trump su Truth Social. I due leader si sono concentrati principalmente sulle questioni mediorientali, concordando sulla necessità di cessare le ostilità, toccando anche il conflitto in corso in Ucraina. Anche il presidente russo Vladimir Putin si è congratulato con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump per il suo 79° compleanno. Sullo schermo dello smartphone appare una foto del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, con il presidente russo Vladimir Putin sullo sfondo. 04.04.2025. İstanbul, Turchia // Shutterstock