Trump esorta Israele ad abbandonare il processo a Netanyahu Il presidente degli Stati Uniti ha chiesto l'annullamento delle accuse del leader israeliano, definendolo un eroe e paragonando il suo processo a una caccia alle streghe politica.

HQ Le ultime notizie su Israele e Iran . Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha chiesto a Israele di annullare il processo per corruzione del primo ministro Benjamin Netanyahu o di concedere la grazia completa, elogiando il leader israeliano come un eroe che ha servito il suo paese con distinzione.

"Il processo di Bibi Netanyahu dovrebbe essere annullato, immediatamente, o il perdono dovrebbe essere concesso a un grande eroe, che ha fatto così tanto per lo Stato (di Israele)", ha scritto Trump su Truth Social mercoledì, notando che è stato appena informato dell'apparizione in tribunale di Netanyahu.

Trump ha paragonato il caso di Netanyahu ai procedimenti giudiziari politicamente motivati che afferma di dover affrontare negli Stati Uniti. Nel frattempo, i commenti sono stati accolti con critiche da esponenti dell'opposizione israeliana, che hanno messo in guardia contro le interferenze straniere negli affari legali. Trump e Netanyahu // Shutterstock