Trump esorta la Russia a fermare gli attacchi, suggerisce che Zelensky potrebbe prendere in considerazione la cessione della Crimea Trump accenna a un potenziale accordo di pace con l'Ucraina, ma la sua posizione sulla Crimea solleva preoccupazioni in tutta Europa.

Domenica, il presidente Donald Trump ha esortato la Russia a fermare i suoi attacchi all'Ucraina e ha lasciato intendere che il presidente ucraino Volodymyr Zelensky potrebbe essere aperto a cedere la Crimea come parte di un accordo di pace con Mosca. Trump ha criticato la gestione della Crimea da parte dell'attuale amministrazione e ha suggerito che la questione è il risultato della passata leadership degli Stati Uniti sotto Obama e Biden. Le sue osservazioni sono arrivate dopo un incontro con Zelensky a Roma, dove i due hanno discusso degli sforzi per rilanciare i colloqui di pace. Tuttavia, i leader europei e i funzionari ucraini hanno sollevato preoccupazioni, in particolare per le proposte degli Stati Uniti che potrebbero richiedere all'Ucraina di cedere più territorio alla Russia. Mentre la pressione aumenta, i funzionari degli Stati Uniti sottolineano l'urgenza di raggiungere una risoluzione.