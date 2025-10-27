Trump esorta Putin a porre fine alla guerra in Ucraina invece di testare missili

HQ

Lunedì il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha invitato il presidente russo Vladimir Putin a porre fine alla guerra in Ucraina piuttosto che testare missili a propulsione nucleare, sottolineando che gli Stati Uniti hanno già un sottomarino nucleare posizionato al largo delle coste russe.

Le osservazioni hanno fatto seguito al recente test della Russia del missile da crociera Burevestnik, un'arma con capacità nucleare che secondo Mosca può penetrare qualsiasi sistema di difesa missilistica. Secondo i funzionari russi, il missile, noto alla NATO come SSC-X-9 Skyfall, ha volato per 14.000 km.

"Sanno che abbiamo un sottomarino nucleare, il più grande del mondo, proprio al largo delle loro coste, quindi non deve percorrere 8.000 miglia", Ha detto Trump. Ha aggiunto che Putin dovrebbe concentrarsi sulla fine della guerra, "la guerra che avrebbe dovuto durare una settimana è ora al suo quarto anno".

Il Cremlino ha risposto affermando che la Russia agisce in linea con i suoi interessi nazionali e non vede alcun motivo per cui il test missilistico metta a dura prova le relazioni con gli Stati Uniti. "La Russia sta garantendo la propria sicurezza sviluppando nuove armi", ha detto Dmitry Peskov.

Trump ha ripetutamente segnalato il dispiegamento di sottomarini vicino alla Russia in risposta all'escalation delle tensioni. Ha anche accennato a possibili ulteriori sanzioni contro settori chiave dell'economia russa se la guerra in Ucraina dovesse continuare, dicendo: "Lo scoprirete".