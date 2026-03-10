Trump esprime delusione per l'ascesa di Mojtaba Khamenei a guida suprema iraniana

HQ

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato lunedì di essere "deluso" dalla nomina da parte dell'Iran di Mojtaba Khamenei come nuova guida suprema del paese, dopo la morte di suo padre, l'Ayatollah Ali Khamenei. Trump ha descritto la decisione come probabilmente "porterà a un altro problema simile per il paese", segnalando continue preoccupazioni per le politiche rigide di Teheran.

Quando gli è stato chiesto se Mojtaba Khamenei potesse essere preso di mira dalle azioni statunitensi, Trump ha rifiutato di commentare, definendolo "inappropriato" speculare. Mojtaba Khamenei, precedentemente influente nei settori della sicurezza e degli affari iraniani, ora detiene l'autorità suprema su tutte le questioni di stato nella Repubblica Islamica.