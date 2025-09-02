Trump esprime frustrazione nei confronti di Putin per l'Ucraina

HQ

Le ultime notizie su Russia e Ucraina . Martedì il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha espresso delusione nei confronti di Vladimir Putin per la guerra in Ucraina, suggerendo che la sua amministrazione potrebbe adottare misure volte a ridurre le vittime.

"Sono molto deluso dal presidente Putin, posso dirlo, e faremo qualcosa per aiutare le persone a vivere", ha detto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump in un'intervista al The Scott Jennings Radio Show. E questa non era l'unica cosa di cui parlava.

Pur sottolineando che Washington sosterrà la sicurezza dell'Ucraina e avvertendo di ulteriori sanzioni in caso di stallo degli sforzi di pace, Trump ha anche respinto le preoccupazioni per il crescente allineamento tra Russia e Cina, affermando la fiducia nella forza militare degli Stati Uniti.

"Non sono affatto preoccupato. Abbiamo l'esercito più forte del mondo, di gran lunga. Non userebbero mai il loro esercito contro di noi. Credetemi", ha aggiunto il presidente Donald Trump. Naturalmente, se vuoi saperne di più su ciò che ha detto, puoi dare un'occhiata all'intervista completa qui sotto.