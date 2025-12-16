Trump fa causa alla BBC per diffamazione a causa del discorso modificato del 6 gennaio

HQ

Trump ha intentato una causa per diffamazione contro la BBC, accusando l'emittente britannica di aver modificato in modo fuorviante filmati di un discorso del 6 gennaio 2021 per suggerire che avrebbe incitato alla violenza al Campidoglio degli Stati Uniti.

La causa, presentata lunedì presso il tribunale federale di Miami, richiede 5 miliardi di dollari di danni per due capi d'accusa, per un totale di 10 miliardi di dollari. Trump sostiene che la BBC abbia assemblato parti del suo discorso che includevano frasi come "combattete come un inferno" e un appello a marciare sul Campidoglio, omettendo però una sezione in cui esortava i sostenitori a protestare pacificamente.

La BBC ha riconosciuto un "errore di giudizio" nel montaggio del video e si è scusata, affermando che il segmento ha dato l'impressione errata che Trump abbia direttamente invocato azioni violente. Tuttavia, l'emittente ha affermato che non c'è alcuna base legale per la causa.

Grave danno reputazionale e finanziario

Il documento di Trump sostiene che le azioni della BBC hanno causato gravi danni reputazionali e finanziari e sostiene che l'emittente non ha mostrato un vero rimorso né implementato garanzie per prevenire decisioni editoriali simili in futuro. La causa sostiene inoltre violazioni della legge sulla Florida sulle pratiche commerciali ingannevoli e sleali.

Il clip modificato è apparso in un documentario di Panorama trasmesso poco prima delle elezioni presidenziali statunitensi del 2024. Il programma non è stato trasmesso negli Stati Uniti, ma la sua distribuzione ha scatenato una grave crisi interna alla BBC, che ha portato alle dimissioni di due dirigenti senior e al ritiro del documentario da tutte le piattaforme.

Gli esperti legali affermano che Trump affronta un alto livello secondo la legge degli Stati Uniti, che richiede alle figure pubbliche di dimostrare non solo falsità e danno, ma anche che l'emittente abbia consapevolmente ingannato gli spettatori o agito con sconsiderata indifferenza per la verità. La BBC potrebbe sostenere che il documentario fosse sostanzialmente accurato e non abbia danneggiato materialmente la reputazione di Trump.

Cause multiple: ABC, BBC, CBS

Trump ha intentato diverse cause legali contro organizzazioni mediatiche da quando è tornato in carica, con alcuni media, tra cui CBS e ABC, che hanno raggiunto accordi. La BBC ha dichiarato di non avere ulteriori commenti dopo la presentazione e mantiene la posizione che la richiesta non abbia fondamento.