Trump firma un accordo per porre fine al più lungo shutdown del governo degli Stati Uniti nella storia

HQ

Donald Trump ha firmato una legge che pone fine al più lungo shutdown del governo nella storia americana, dopo che la Camera dei Rappresentanti ha votato per ripristinare i finanziamenti per le agenzie federali e pagare centinaia di migliaia di lavoratori. Lo shutdown di 43 giorni ha interrotto gli aiuti alimentari, bloccato il controllo del traffico aereo e interrotto i dati economici chiave.

Ricadute politiche e frustrazione pubblica

La Camera ha approvato il pacchetto di finanziamenti 222-209, con il sostegno di Trump che garantisce l'unità repubblicana nonostante l'opposizione democratica sulla mancanza di sussidi per l'assicurazione sanitaria. L'accordo, già approvato dal Senato, estende i finanziamenti fino al 30 gennaio, ma lascia irrisolti i dibattiti sulla sanità e sul debito federale.

Trump ha definito lo shutdown "non c'è modo di governare un paese", poiché entrambi i partiti sono emersi senza una chiara vittoria. Secondo recenti sondaggi, il 50% degli americani ha incolpato i repubblicani per lo stallo, mentre il 47% ha incolpato i democratici.

La riapertura aiuterà a stabilizzare i viaggi aerei e i programmi alimentari in vista della corsa al Ringraziamento, ma alcuni dati economici potrebbero andare persi definitivamente, secondo la Casa Bianca. Gli economisti stimano che lo shutdown abbia ridotto di oltre lo 0,1% il PIL ogni settimana dell'interruzione, le perdite dovrebbero essere gradualmente recuperate.