Trump firma un ordine esecutivo che riclassifica la marijuana come meno pericolosa

Donald Trump ha firmato un ordine esecutivo che riclassifica la marijuana secondo la legge federale degli Stati Uniti, spostandola dalla categoria di droga più restrittiva a una meno grave. Il cambiamento sposta la cannabis da Schedule I a Schedule III, riconoscendo gli usi medici accettati e senza però arrivare alla legalizzazione a livello nazionale.

Parlando dallo Studio Ovale, Trump ha detto che questa decisione renderebbe significativamente più facile condurre ricerche mediche sui benefici e i rischi della marijuana. La riclassificazione dovrebbe anche alleggerire alcuni oneri normativi e fiscali sulle attività legali di cannabis e migliorare l'accesso ai servizi bancari.

La marijuana ricreativa rimane illegale

L'ordine consente un'ampliazione della ricerca e introduce un programma pilota per rimborsare i pazienti Medicare per prodotti a base di CBD. Tuttavia, la marijuana ricreativa rimane illegale a livello federale e il cambiamento non altererà le pratiche attuali delle forze dell'ordine.

La decisione deve ancora passare attraverso un processo formale di regolamentazione guidato dalla Drug Enforcement Administration. Sebbene i sostenitori abbiano accolto con favore la decisione come un riconoscimento atteso del valore medico della cannabis, molti hanno sottolineato che non raggiunge una completa riforma federale, soprattutto considerando che decine di stati hanno già legalizzato la marijuana in qualche forma.