Trump fischiato quando diventa il primo presidente in carica in una partita della stagione regolare della NFL da Carter nel 1978

Donald Trump ha assistito alla sconfitta per 44-22 dei Washington Commanders contro i Detroit Lions domenica, diventando il primo presidente degli Stati Uniti in carica in quasi 50 anni ad apparire in una partita della stagione regolare della NFL. Il suo arrivo è stato accolto con forti fischi quando è apparso sul videoboard alla fine del primo tempo, e di nuovo quando è stato presentato all'intervallo.

Gli scherni sono continuati quando Trump ha letto un giuramento per le nuove reclute militari durante una cerimonia di arruolamento sul campo. Il presidente era arrivato poco dopo un sorvolo del Northwest Stadium, dicendo ai giornalisti che era "un po' in ritardo" prima di prendere posto in una suite accanto al presidente della Camera Mike Johnson.

Le reazioni della folla e la cerimonia sul campo segnano la visita

All'inizio della partita, il ricevitore dei Lions Amon-Ra St. Brown ha festeggiato un touchdown imitando la "danza di Trump", che diversi atleti hanno adottato l'anno scorso. L'allenatore di Detroit Dan Campbell ha detto di non essersi accorto dell'arrivo del presidente, mentre il quarterback Jared Goff ha commentato il passaggio basso dell'aereo di Trump sopra lo stadio.

Durante il terzo trimestre, Trump si è unito alle emittenti Fox per una breve intervista, riflettendo sui suoi giorni di football al liceo e parlando degli sforzi per sostenere il previsto ritorno dei Commanders a Washington. Secondo un rapporto di ESPN, un intermediario della Casa Bianca ha detto alla proprietà della squadra che Trump vuole che il futuro stadio del club, parte di un progetto da quasi 4 miliardi di dollari nell'ex sito dell'RFK Stadium, porti il suo nome.

Trump se n'è andato prima della fine della partita. Solo altri due presidenti in carica, Richard Nixon nel 1969 e Jimmy Carter nel 1978, hanno assistito a una partita della stagione regolare della NFL mentre erano in carica. La visita si aggiunge a una serie di recenti apparizioni sportive di Trump, tra cui la Ryder Cup, la Daytona 500 e gli US Open.