Il primo ministro canadese Mark Carney indetta elezioni anticipate

HQ

Le ultime notizie sul Canada . Il nuovo primo ministro Mark Carney ha indetto elezioni anticipate per il 28 aprile, tra le crescenti tensioni commerciali con gli Stati Uniti e la crescente incertezza politica.

L'elezione arriva pochi giorni dopo che Carney ha assunto l'incarico in seguito alle dimissioni di Justin Trudeau. Di fronte al leader conservatore Pierre Poilievre, la campagna di Carney sarà alle prese con le continue minacce tariffarie di Donald Trump.

Con lo svolgersi delle elezioni, i riflettori sono puntati sul cambiamento delle relazioni del Canada con il suo vicino meridionale, con gli elettori preoccupati per l'economia e il costo della vita. Per ora, resta da vedere come si svolgerà la campagna elettorale anticipata.