Trump ha avvertito di una "rivoluzione" negli Stati Uniti se la guerra con l'Iran dovesse continuare

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Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump potrebbe non essere propenso a porre fine alla guerra in Iran, ma si ritiene che potrebbe trovarsi di fronte a una "rivoluzione" se continuerà il conflitto. Almeno, secondo l'ex alleata Marjorie Taylor Greene, che ha detto che se gli stivali americani toccassero terra, Trump probabilmente dovrà affrontare una forte resistenza.

Questo non è esattamente sorprendente, eppure secondo Sky News non sembra che Trump creda di dover essere lui a tirarsi indietro. Ha detto che gli iraniani "devono muoversi, IN FRETTA, o non ne rimarrà nulla di loro", in un recente post su Truth Social. Si ritiene che Trump abbia anche parlato con il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu durante il fine settimana.

Siamo passati 80 giorni dall'inizio della guerra con l'Iran e, sebbene ci siano stati sforzi per porre fine al conflitto, sembra che nessuna delle due parti sia disposta a cedere nei suoi termini. Un cessate il fuoco è stato annunciato in aprile, ma le minacce costanti da parte statunitense hanno chiarito che si tratta, nel migliore dei casi, di un breve cessate il fuoco.

Come dimostra il presidente che ha condotto la sua campagna sul fatto che non ci sono più guerre, in realtà sembra che il suo sostegno politico potrebbe presto svanire se dovesse intensificare ulteriormente il conflitto iraniano.