Trump ha dato il benvenuto nel Regno Unito con una cerimonia reale

HQ

Trump ha iniziato la sua seconda visita di Stato in Gran Bretagna, un raro onore segnato da un sontuoso benvenuto reale al Castello di Windsor. Re Carlo e la famiglia reale ospiteranno il presidente degli Stati Uniti con esibizioni militari e un banchetto, mentre il primo ministro Keir Starmer cercherà di trasformare l'occasione in legami economici più profondi e nuovi colloqui commerciali. Oltre alla cerimonia, entrambi i governi hanno già annunciato un patto tecnologico che abbraccia l'intelligenza artificiale e l'energia nucleare. Per la monarchia, lo spettacolo offre visibilità globale, mentre per Londra la sfida sta nell'assicurarsi accordi senza passi falsi diplomatici. Naturalmente, se vuoi saperne di più, puoi farlo tramite il seguente link. Go!