Notizie dal mondo

Trump ha dato il benvenuto nel Regno Unito con una cerimonia reale

La Gran Bretagna cerca di bilanciare lo sfarzo con la diplomazia pressante.

HQ

Trump ha iniziato la sua seconda visita di Stato in Gran Bretagna, un raro onore segnato da un sontuoso benvenuto reale al Castello di Windsor. Re Carlo e la famiglia reale ospiteranno il presidente degli Stati Uniti con esibizioni militari e un banchetto, mentre il primo ministro Keir Starmer cercherà di trasformare l'occasione in legami economici più profondi e nuovi colloqui commerciali. Oltre alla cerimonia, entrambi i governi hanno già annunciato un patto tecnologico che abbraccia l'intelligenza artificiale e l'energia nucleare. Per la monarchia, lo spettacolo offre visibilità globale, mentre per Londra la sfida sta nell'assicurarsi accordi senza passi falsi diplomatici. Naturalmente, se vuoi saperne di più, puoi farlo tramite il seguente link. Go!

Trump ha dato il benvenuto nel Regno Unito con una cerimonia reale
Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il primo ministro britannico Keir Starmer parlano alla stampa dopo aver firmato un accordo commerciale in un incontro durante il vertice dei leader del G7 il 16 giugno 2025 a Kananaskis, Alberta // Shutterstock

Regno UnitoStati Uniti


