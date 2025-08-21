Trump ha in programma di andare in pattuglia notturna a Washington con la polizia e l'esercito

HQ

Le ultime notizie sugli Stati Uniti . Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato che intende unirsi alle forze dell'ordine e al personale militare di pattuglia a Washington, DC, dopo il suo recente dispiegamento di truppe della Guardia Nazionale in città.

"Uscirò stasera, credo, con la polizia e con l'esercito, ovviamente", ha detto Trump in un'intervista con il giornalista di Newsmax Todd Starnes nel suo programma radiofonico. Più tardi, un funzionario della Casa Bianca ha detto che i dettagli dei piani di Trump sono in arrivo.

La mossa arriva mentre il presidente degli Stati Uniti Donald Trump cita un'impennata dei crimini violenti, nonostante i funzionari della città indichino un costante calo negli ultimi anni. Le autorità federali e locali hanno intensificato le misure di sicurezza, mentre la reazione dell'opinione pubblica rimane divisa.

Importanti figure politiche hanno visitato le truppe di stanza, affrontando le proteste della folla riunita. Il coinvolgimento diretto del presidente nelle pattuglie cittadine segna un passo insolito nell'impegno federale con la sicurezza locale. Come sempre, rimanete sintonizzati se volete conoscere maggiori dettagli.