Trump ha "piena fiducia" nella nuova capo dell'intelligence Tulsi Gabbard, afferma la Casa Bianca
La dichiarazione arriva dopo le dimissioni di Joe Kent.
Donald Trump ha piena fiducia nella Direttrice dell'Intelligence Nazionale Tulsi Gabbard, secondo la portavoce della Casa Bianca Karoline Leavitt.
La dichiarazione arriva dopo le dimissioni di Joe Kent a causa della guerra in corso che coinvolge l'Iran. I legislatori statunitensi sono pronti a interrogare membri chiave dell'amministrazione, incluso Gabbard, in audizioni pubbliche sulla sicurezza nazionale.
"Sì, e non vediamo l'ora di assistere alle audizioni del direttore oggi," Leavitt ha detto al programma "America's Newsroom" di Fox News quando gli è stato chiesto se il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, avesse fiducia in Gabbard.
Tulsi Gabbard è una politica americana e ufficiale della Riserva dell'Esercito degli Stati Uniti che, a marzo 2025, ricopre il ruolo di ottava Direttrice dell'Intelligence Nazionale (DNI) nella seconda amministrazione Trump.