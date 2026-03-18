Trump ha "piena fiducia" nella nuova capo dell'intelligence Tulsi Gabbard, afferma la Casa Bianca

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Donald Trump ha piena fiducia nella Direttrice dell'Intelligence Nazionale Tulsi Gabbard, secondo la portavoce della Casa Bianca Karoline Leavitt.

La dichiarazione arriva dopo le dimissioni di Joe Kent a causa della guerra in corso che coinvolge l'Iran. I legislatori statunitensi sono pronti a interrogare membri chiave dell'amministrazione, incluso Gabbard, in audizioni pubbliche sulla sicurezza nazionale.

"Sì, e non vediamo l'ora di assistere alle audizioni del direttore oggi," Leavitt ha detto al programma "America's Newsroom" di Fox News quando gli è stato chiesto se il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, avesse fiducia in Gabbard.

Tulsi Gabbard è una politica americana e ufficiale della Riserva dell'Esercito degli Stati Uniti che, a marzo 2025, ricopre il ruolo di ottava Direttrice dell'Intelligence Nazionale (DNI) nella seconda amministrazione Trump.