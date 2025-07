Trump impone nuovi dazi sul rame e sui beni brasiliani A partire da agosto, gli Stati Uniti applicheranno tariffe più elevate sulle importazioni di rame e merci brasiliane.

HQ Le ultime notizie sugli Stati Uniti . Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha intensificato la sua campagna tariffaria mercoledì, rivelando una nuova tariffa del 50% sulle importazioni di rame negli Stati Uniti e un dazio del 50% sui prodotti provenienti dal Brasile, entrambi in vigore il 1° agosto. "Annuncio una TARIFFA del 50% sul rame, a partire dal 1° agosto 2025, dopo aver ricevuto una solida VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA NAZIONALE", ha dichiarato il presidente degli Stati Uniti Donald Trump in un post su Truth Social. "L'America, ancora una volta, costruirà un'industria del rame dominante". Trump ha collegato la misura sul rame alla sicurezza nazionale, mentre la tariffa brasiliana deriva da tensioni politiche e controversie commerciali digitali. Ulteriori lettere tariffarie sono state inviate a diversi partner e ulteriori indagini sulle pratiche del Brasile potrebbero portare a ulteriori restrizioni. Veduta aerea di una miniera di rame a cielo aperto esaurita vicino ad Ajo, Arizona, USA // Shutterstock