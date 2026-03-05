Trump incontrerà i dirigenti della difesa venerdì per aumentare la produzione di armi statunitensi
La Casa Bianca cerca una produzione più rapida di armi mentre la guerra contro l'Iran consuma grandi quantità di munizioni.
Trump è pronto a incontrare i leader delle principali aziende della difesa venerdì nel tentativo di accelerare la produzione di armi e rifornire le scorte americane utilizzate nella guerra contro l'Iran. Secondo Defense News, si prevede la partecipazione di dirigenti di aziende come Lockheed Martin, RTX Corporation e L3Harris Technologies.
L'incontro segue un ordine esecutivo firmato all'inizio di quest'anno che spinge i contraenti della difesa ad espandere la capacità produttiva. Le aziende che non raggiungono gli obiettivi di produzione potrebbero essere costrette a presentare piani di ripresa o rischiare di perdere il sostegno governativo.
I colloqui avvengono mentre gli Stati Uniti continuano la loro campagna militare nota come Operazione Epic Fury , durante la quale migliaia di missili e munizioni sono stati utilizzati in attacchi in tutto l'Iran. I funzionari affermano che gli Stati Uniti dispongono ancora di armi di precisione sufficienti per operazioni in corso, nonostante il ritmo rapido del conflitto...