Trump incontrerà i dirigenti della difesa venerdì per aumentare la produzione di armi statunitensi

HQ

Trump è pronto a incontrare i leader delle principali aziende della difesa venerdì nel tentativo di accelerare la produzione di armi e rifornire le scorte americane utilizzate nella guerra contro l'Iran. Secondo Defense News, si prevede la partecipazione di dirigenti di aziende come Lockheed Martin, RTX Corporation e L3Harris Technologies.

L'incontro segue un ordine esecutivo firmato all'inizio di quest'anno che spinge i contraenti della difesa ad espandere la capacità produttiva. Le aziende che non raggiungono gli obiettivi di produzione potrebbero essere costrette a presentare piani di ripresa o rischiare di perdere il sostegno governativo.

I colloqui avvengono mentre gli Stati Uniti continuano la loro campagna militare nota come Operazione Epic Fury , durante la quale migliaia di missili e munizioni sono stati utilizzati in attacchi in tutto l'Iran. I funzionari affermano che gli Stati Uniti dispongono ancora di armi di precisione sufficienti per operazioni in corso, nonostante il ritmo rapido del conflitto...