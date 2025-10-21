Trump inizia a demolire parte della Casa Bianca per una nuova sala da ballo

HQ

E' appena arrivata la notizia che sono iniziati i lavori per l'ala est della Casa Bianca per fare spazio a una nuova sala da ballo presidenziale, un progetto da 250 milioni di dollari sostenuto personalmente da Trump. La demolizione parziale ha scatenato feroci reazioni online e nei circoli politici, con molti che l'hanno definita un'alterazione guidata dalla vanità di un punto di riferimento nazionale. La Casa Bianca non ha commentato la ristrutturazione, che secondo Trump sarà finanziata privatamente da alleati e donatori aziendali. Le immagini che mostrano sezioni demolite dell'ala est sono circolate ampiamente, intensificando il dibattito sull'opportunità di un'aggiunta così opulenta durante uno shutdown del governo. Cosa ne pensa? Naturalmente, se vuoi approfondire i dettagli, puoi farlo nel post qui sotto o al seguente link. Go!