Trump inizia il tour del Golfo incentrato sugli investimenti, non sul conflitto

Le ultime notizie sugli Stati Uniti . Ora sappiamo che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump è arrivato in Arabia Saudita per iniziare un tour di quattro giorni nel Golfo, dando priorità agli accordi economici rispetto alle preoccupazioni per la sicurezza come la guerra a Gaza e il programma nucleare iraniano.

Accompagnato dai principali leader aziendali americani, tra cui il CEO di Tesla Elon Musk, Trump incontrerà funzionari in Arabia Saudita, Qatar ed Emirati Arabi Uniti, alla ricerca di investimenti potenzialmente del valore di trilioni. Il viaggio, tuttavia, esclude in particolare Israele.