Trump interrompe i negoziati commerciali con il Canada per la disputa fiscale digitale Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump pone fine ai recenti progressi diplomatici e minaccia nuovi dazi.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha interrotto bruscamente i negoziati commerciali con il Canada, definendo la nuova tassa digitale del paese sulle aziende tecnologiche statunitensi un "attacco palese".

"Siamo appena stati informati che il Canada, un paese molto difficile con cui commerciare, compreso il fatto che hanno addebitato ai nostri agricoltori fino al 400% di tariffe, per anni, sui prodotti lattiero-caseari, ha appena annunciato che stanno mettendo una tassa sui servizi digitali sulle nostre aziende tecnologiche americane, che è un attacco diretto e palese al nostro paese.



"Stanno ovviamente copiando l'Unione Europea, che ha fatto la stessa cosa, ed è attualmente in discussione anche con noi. Sulla base di questa enorme tassa, con la presente terminiamo TUTTE le discussioni sul commercio con il Canada, con effetto immediato. Comunicheremo al Canada la tariffa che pagherà per fare affari con gli Stati Uniti d'America entro il prossimo periodo di sette giorni. Grazie per l'attenzione che mi avete dedicato a questa questione!"

La decisione, annunciata pochi giorni dopo i segnali positivi al vertice del G7, segnala un ritorno alle relazioni tese tra le nazioni vicine. Mentre i funzionari statunitensi hanno minimizzato le ricadute, la Casa Bianca ha confermato che presto saranno annunciate nuove tariffe sulle merci canadesi. KANANASKIS, CANADA - 16 GIUGNO: Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump parla ai media con il primo ministro britannico Keir Starmer, al vertice dei leader del G7 il 16 giugno 2025 a Kananaskis, in Canada // Shutterstock