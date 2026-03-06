Trump invita i curdi a colpire l'Iran | 7° giorno

HQ

È passata una settimana dall'inizio del conflitto in Iran. Uno dei momenti salienti di oggi: il presidente Donald Trump ha incoraggiato le forze curde iraniane in Iraq a lanciare attacchi all'interno dell'Iran, segnalando un'espansione del conflitto in corso che ha già visto attacchi in Israele, negli Stati del Golfo, a Cipro, in Turchia e nell'Oceano Indiano. Sulla possibilità che le forze curde iraniane entrino in Iran, Trump ha detto a Reuters di sostenere l'azione curda: "Penso sia meraviglioso che vogliano farlo, sarei totalmente favorevole."

Combattenti curdi iraniani // Shutterstock

Nonostante i commenti di Trump, il Segretario alla Difesa degli Stati Uniti Pete Hegseth ha sottolineato che gli obiettivi americani non si sono ampliati e rimangono concentrati sull'inabilitazione delle capacità missilistiche e navali dell'Iran. I funzionari hanno sottolineato che gli Stati Uniti dispongono di munizioni sufficienti per sostenere la campagna, mentre Israele continua un assalto su larga scala alle infrastrutture di Teheran e i droni iraniani colpiscono siti del Golfo e regionali.

Nel frattempo, le tensioni regionali si stanno intensificando. L'Azerbaigian ha riferito che droni iraniani hanno attraversato il suo confine, ferendo civili, e ha avvertito di ritorsioni, e Hezbollah ha esortato i residenti vicino al confine settentrionale di Israele a evacuare, mentre migliaia di civili fuggivano dal sud di Beirut. Il conflitto ha ucciso oltre 1.200 persone in Iran, inclusi bambini a scuola, e decine in Libano, con le forniture energetiche e la logistica globale sempre più disturbate...