Trump lancia la "carta d'oro" da un milione di dollari
Il programma promette una residenza rapida per i candidati benestanti.
Trump ha lanciato la Trump Gold Card, un nuovo programma di immigrazione che offre una residenza accelerata negli Stati Uniti (e eventualmente la cittadinanza) agli stranieri che pagano almeno 1 milione di dollari. Trump ha promosso la carta online, definendola un "percorso diretto verso la cittadinanza" per i candidati selezionati e uno strumento per trattenere i migliori talenti globali negli Stati Uniti.
Il sito web del programma afferma che la quota di 1 milione di dollari serve come prova che il candidato "beneficierà sostanzialmente" il paese. Le aziende che sponsorizzano i lavoratori devono pagare 2 milioni di dollari, mentre una prossima carta "platinum" da 5 milioni di dollari includerà speciali agevolazioni fiscali. Tutti i richiedenti devono anche pagare una tassa di elaborazione non rimborsabile di 15.000 dollari.
I democratici hanno criticato il progetto
I democratici hanno criticato il programma per favorire i ricchi, in contrasto con le tradizionali green card, che sono aperte a una gamma più ampia di immigrati. Trump sostiene che il programma attirerà professionisti ad alto reddito e creatori di occupazione.
Il lancio della Gold Card arriva in un contesto di un'aggressiva stretta sull'immigrazione: aumento delle tasse di visto, deportazioni di massa, una sospensione delle domande da parte dei paesi soggetti al divieto di viaggio di Trump e una nuova tassa di 100.000 dollari per molti richiedenti H-1B all'estero.