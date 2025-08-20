Trump lancia l'account TikTok prima di prendere una decisione sul futuro della piattaforma

HQ

Le ultime notizie sugli Stati Uniti . Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha lanciato ufficialmente il suo account TikTok questa settimana, pubblicando un breve video che saluta milioni di utenti americani attraverso l'app cinese con oltre 170 milioni di utenti negli Stati Uniti.

Il nuovo account, @whitehouse, è andato in onda martedì sera con un video iniziale che mostra filmati di Trump mentre dichiara: "Io sono la tua voce". Poi, la didascalia recita: "America siamo TORNATI! Che succede TikTok?"

Ciò avviene mentre la piattaforma di proprietà cinese deve affrontare continue pressioni per vendere le sue operazioni negli Stati Uniti, con scadenze ripetutamente prorogate dall'attuale amministrazione (cosa che ha attirato critiche da parte di alcuni legislatori).

Mentre TikTok rimane sotto esame per problemi di sicurezza nazionale, la Casa Bianca sottolinea l'utilizzo della piattaforma per mostrare i risultati governativi. Il nuovo account ha rapidamente attirato decine di migliaia di follower entro poche ore dalla messa in onda.