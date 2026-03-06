Trump licenzierà il Segretario alla Sicurezza Interna

HQ

Il presidente Donald Trump ha licenziato Kristi Noem dal ruolo di Segretario per la Sicurezza Interna degli Stati Uniti, con un funzionario della Casa Bianca che ha definito la decisione il risultato di "molti sfortunati fallimenti di leadership." Noem diventerà invece inviato speciale per la nuova iniziativa di sicurezza "Scudo delle Americhe" dell'amministrazione.

In un post su Truth Social, Trump ha ringraziato pubblicamente Noem per il suo lavoro, in particolare sull'applicazione delle leggi sull'immigrazione, ma i funzionari hanno detto che le frustrazioni interne sono cresciute a causa delle controversie, inclusa la sua risposta alle sparatorie mortali che hanno coinvolto agenti dell'immigrazione e una campagna pubblicitaria da 220 milioni di dollari che incoraggiava i migranti a auto-deportarsi.

Il presidente ha detto che Markwayne Mullin dell'Oklahoma sostituirà Noem come capo del Dipartimento della Sicurezza Interna degli Stati Uniti, in attesa della conferma del Senato. Il cambiamento rende Noem il primo segretario di gabinetto a lasciare l'amministrazione del secondo mandato di Trump...