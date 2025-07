Trump liquida il nuovo partito politico di Musk come "ridicolo" Trump respinge le crescenti ambizioni politiche di Musk e mette in discussione la nomina alla NASA.

HQ Le ultime notizie sugli Stati Uniti . Il presidente Donald Trump ha criticato aspramente il piano di Elon Musk di lanciare un nuovo movimento politico, definendo l'iniziativa "ridicola" e ribadendo la sua convinzione nel sistema bipartitico (scopri di più sul piano di Musk qui). "Penso che sia ridicolo avviare un terzo partito. Abbiamo un enorme successo con il Partito Repubblicano. I democratici hanno perso la strada, ma è sempre stato un sistema bipartitico, e penso che fondare un terzo partito non faccia che aumentare la confusione", ha detto Trump ai giornalisti. Ha anche messo in dubbio la correttezza di aver precedentemente nominato un socio di Musk alla guida della NASA, citando potenziali conflitti di interesse. La tensione segue l'impegno di Musk a sfidare Trump e la recente firma di Trump di un disegno di legge che limita gli incentivi all'energia verde. Roma, Georgia, Stati Uniti. 9 marzo 2024. Donald Trump, candidato alla presidenza del 2024, durante un comizio elettorale a Rome, Georgia, USA // Shutterstock