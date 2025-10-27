Trump liquida la corsa alla vicepresidenza come "troppo carina", ma lascia la porta aperta al terzo mandato come presidente

HQ

Trump ha detto lunedì che non cercherà la vicepresidenza nelle elezioni del 2028, definendo l'idea "troppo carina", ma si è fermato prima di escludere la possibilità di un terzo mandato presidenziale, una prospettiva che continua ad alimentare la speculazione e il dibattito costituzionale.

Parlando ai giornalisti a bordo dell'Air Force One in viaggio dalla Malesia a Tokyo, Trump ha suggerito che potrebbe tornare alla Casa Bianca attraverso una candidatura alla vicepresidenza. "Mi sarebbe permesso di farlo", ha detto.

Poi, dopo averci pensato per qualche secondo, respinse l'idea. "Non lo farei. Penso che sia troppo carino. Sì, lo escluderei perché è troppo carino. Penso che alla gente non piacerebbe. Non lo è, non sarebbe giusto".

Il 22° emendamento della Costituzione degli Stati Uniti limita esplicitamente i presidenti a due mandati elettivi, mentre il 12° emendamento impedisce a chiunque non sia eleggibile per la presidenza di servire come vicepresidente.

Tuttavia, gli alleati di Trump, tra cui l'ex stratega Steve Bannon, hanno proposto soluzioni legali e politiche per prolungare il mandato di Trump, nonostante il diffuso rifiuto di tali proposte da parte degli studiosi costituzionali.

"Mi piacerebbe farlo. Ho i miei migliori numeri di sempre", ha detto Trump quando gli è stato chiesto di cercare un terzo mandato. Pressato sul fatto che lo stesse escludendo, Trump ha risposto in modo ambiguo: "Non lo sto escludendo? Voglio dire, dovrai dirmelo".

Il presidente ha anche elogiato il suo compagno di corsa, il vicepresidente JD Vance, e il segretario di Stato Marco Rubio, definendoli "grandi persone" e una squadra potenziale "inarrestabile" per il 2028. "Penso che se mai formassero un gruppo, sarebbe inarrestabile", Ha detto Trump.

Le osservazioni del presidente degli Stati Uniti Donald Trump hanno ulteriormente complicato le prospettive del Partito Repubblicano per il 2028, poiché diverse figure all'interno della sua orbita suggeriscono scenari in cui Trump potrebbe rimanere una forza centrale nella politica degli Stati Uniti.

In una recente intervista con The Economist, Bannon ha detto che c'era un "piano" per aggirare il limite di due mandati e ha affermato che la continua leadership di Trump era "uno strumento della volontà divina".